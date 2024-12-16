У одного из куполов Кафедрального собора изменится цвет

У одного из четвериков Кафедрального собора в Перми планируют изменить цвет на темно-зеленый. Облицовка цоколя колокольни также будет другой — вместо красного гранита сделают натуральный. Несколько крылец собора переделают. Поздние перегородки, лестницы, пристройки, построенные после 1917 года, будут сносить, а художественные декор, предметы убранства интерьеров воссоздадут.

Кафедральный собор должны будут отремонтировать, в частности, очистить стальные элементы от коррозии и заменить системы водоотведения, а также приспособить здание для современного использования.