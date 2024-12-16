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Реставрации

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У одного из куполов Кафедрального собора изменится цвет

Здание Кафедрального собора в Перми ждет масштабная реконструкция, ему хотят вернуть исторический вид, который был до советского периода. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Пресс-служба администрации Перми

У одного из четвериков Кафедрального собора в Перми планируют изменить цвет на темно-зеленый. Облицовка цоколя колокольни также будет другой — вместо красного гранита сделают натуральный. Несколько крылец собора переделают. Поздние перегородки, лестницы, пристройки, построенные после 1917 года, будут сносить, а художественные декор, предметы убранства интерьеров воссоздадут.

Кафедральный собор должны будут отремонтировать, в частности, очистить стальные элементы от коррозии и заменить системы водоотведения, а также приспособить здание для современного использования.

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