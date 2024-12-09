Гостиницу «Центральная» ждет реставрация

Здание гостиницы «Центральная» на Сибирской должны будут отреставрировать к 1 июня 2025 года. Суд решил, что собственник памятника архитектуры должен будет провести работы по сохранению здания, сообщает «Коммерсант».
На сайте инспекции по охране объектов культурного наследия указано, что ремонт фасада исторического здания должны были завершить к июню 2023 года. В октябре 2023 года представители обратилась с иском к собственнику здания в суд. Ранее, В 2017 году, в гостинице он пытался провести незаконную реконструкцию, собираясь сделать из исторического здания общежитие для иностранных студентов пермского медуниверситета.
Гостиница «Центральная» была построена в 1933 году в стиле конструктивизма. В годы Великой Отечественной войны в ней жили эвакуированные деятели культуры и искусств. Именно здесь Арам Хачатурян написал свой знаменитый «Танец с саблями» — часть балета Гаянэ.
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