Гостиницу «Центральная» ждет реставрация

На сайте инспекции по охране объектов культурного наследия указано, что ремонт фасада исторического здания должны были завершить к июню 2023 года. В октябре 2023 года представители обратилась с иском к собственнику здания в суд. Ранее, В 2017 году, в гостинице он пытался провести незаконную реконструкцию, собираясь сделать из исторического здания общежитие для иностранных студентов пермского медуниверситета.

Гостиница «Центральная» была построена в 1933 году в стиле конструктивизма. В годы Великой Отечественной войны в ней жили эвакуированные деятели культуры и искусств. Именно здесь Арам Хачатурян написал свой знаменитый «Танец с саблями» — часть балета Гаянэ.