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Реставрации

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Дом купцов Лихачевых возле набережной будут реставрировать

В Перми будут реставрировать историческое здание — «Дом купцов Лихачевых». Он находится на Окулова, 12 и выходит возле набережной Камы.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В документе на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края сказано, что в здании нужно будет отремонтировать крышу, а также отреставрировать фасады и интерьеры. Работы должны закончить до конца октября 2028 года.

«Дом купцов Лихачевых» построили во второй половине XIX века. В состав объекта культурного наследия входит сам дом, кирпичные ворота и ограда. Все это отражает стилевое взаимодействие академической эклектики и кирпичного стиля в исторической застройке Перми. Старинное здание включили в список объектов культурного наследия совсем недавно, в 2022 году.

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