Дом купцов Лихачевых возле набережной будут реставрировать

В документе на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края сказано, что в здании нужно будет отремонтировать крышу, а также отреставрировать фасады и интерьеры. Работы должны закончить до конца октября 2028 года.

«Дом купцов Лихачевых» построили во второй половине XIX века. В состав объекта культурного наследия входит сам дом, кирпичные ворота и ограда. Все это отражает стилевое взаимодействие академической эклектики и кирпичного стиля в исторической застройке Перми. Старинное здание включили в список объектов культурного наследия совсем недавно, в 2022 году.