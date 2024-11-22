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Реставрации

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Здание института культуры ждет реконструкция: проект прошел экспертизу

Здание института культуры на улице Газеты «Звезда» ждут реставрационные работы. Проектная документация по сохранению памятника архитектуры прошла историко-культурную экспертизу.

Агентство по делам архивов Пермского края

Проект предполагает, что в памятнике архитектуры заменят деревянные перегородки, а также покрытия полов, отреставрируют потолки, каменные ступени, площадки лестницы главного входа. В здании также отремонтируют инженерные сети, добавят звукоизолирующую облицовку на 2-м и 3-м этажах.

Институт культуры находится в здании духовного училища XIX века. Оно было построено двухэтажным, но в конце XIX века появились еще два этажа. Институт культуры начал работать в старинном здании с 1975 года.

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