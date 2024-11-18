Историческое здание в «Красных Казармах» ждет реконструкция в течение трех лет

Обследование исторического здания показало, что кровельное покрытие, внутренние сети электроснабжения и водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии. Проект реконструкции предполагает устройство гидроизоляции фундаментов, а также ремонт чердачных перекрытий, крыши с устройством водостоков, лестничных клеток. Также в здании нужно будет заделать трещины на фасадах и устранить причину их появления. Эти работы по реконструкции «Офицерского дома» должны закончить до июня 2027 года, остальные — к 2025 и 2026 годам.

«Офицерский дом» на улице Красные Казармы, 7 построен в 1913 году. Он был частью архитектурного комплекса «Красные Казармы», объект культурного наследия в разные годы посещали Клавдия Крисанова и Надежда Крупская.