Колокольню в Соликамске отреставрируют к 2028 году

Соборную колокольню, которая была колокольней Спасо-Троицкого собора в Соликамске, должны отреставрировать к концу 2027 года. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия опубликовала приказ об утверждении охранного обязательства.

Колокольня, построенная в 1713 году, является памятником архитектуры федерального значения. За счет своей высоты (около 60 метров) считается архитектурной доминантой ансамбля Соборной площади в Соликамске. Сейчас она стала частью Соликамского краеведческого музея, на смотровую площадку колокольни организовывают экскурсии.

В документе указано, что владельцу здания нужно будет отреставрировать оконные блоки и устранить причины появления трещин.