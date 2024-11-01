Панно «Наука» могут восстановить на здании нового межвузовского комплекса

Знаменитое монументальное панно «Наука», которое располагалось на здании НИИУМСа, могут восстановить. Но этот процесс технически сложный и дорогостоящий. По данным «Нового компаньона», историческое панно, точнее большая его часть, сохранилось. Оно хранится на складе на Центральном рынке.

Условия хорошие: помещение защищено от света, оно прохладное и сухое. Но число бракованных фрагментов составляет порядка 30% — такую оценку дает директор Городского центра охраны памятников Александр Мистрюков.

Если все-таки панно восстановят, то оно появится на одном из зданий учебных заведений. В департаменте культуры пояснили, что рассматривается вопрос частичного размещения: или на глухой части фасада педуниверситета на Пушкина, или в пространстве строящегося межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Напомним, авторы знаменитого панно — Степан и Елена Колюпановы — сделали его в редкой для Перми технике горячей эмали, в ювелирном искусстве она известна как финифть. Панно находилось на Ленина, 66 с 1982 года, но в 2017-м его сняли.