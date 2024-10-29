Со здания, которое видно с набережной Камы, снимут блоки кондиционеров

Со старинного здания на Монастырской, 4а, которое видно с набережной Камы, снимут блоки кондиционеров. Соответствующий приказ об охранном обязательстве владельца объекта культурного наследия регионального значения выдала государственная инспекция. В документе говорится, что наружные блоки с фасадов здания нужно будет снять до 30 сентября 2026 года.

Здание на Монастырской, 4а построено в 1950 году как администрация «Пермлеспрома», оно является объектом культурного наследия. Кроме того, это архитектурная доминантная часть набережной от Газеты «Звезда» до Сибирской.