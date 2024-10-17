Деревянное здание 19 века на Горького отреставрируют

Проект реставрации и приспособления старинного деревянного здания на улице Горького прошел историко-культурную экспертизу. Речь об объекте культурного наследия (ОКН) — «Корпус, где учился писатель Решетников Ф.М», он входит в состав ансамбля «Училище земское».

По данным краевой инспекции по охране ОКН, физический износ здания составит 77,53% еще в 2016 году. Его состояние оценивается как аварийное, дом не подлежит эксплуатации и создает угрозу для жизни и здоровью людей.

Реставрационные работы коснутся конструкции здания (фундаментов, стен, перекрытия, крыши и кровли) — их должны полностью разобрать и затем восстановить. Капитальному ремонту подлежат все инженерные системы. Проект предусматривает приспособление старинного дома под современное использование: в нем разместят офисные помещения для аренды. Фасады должны отреставрировать дощатой обшивкой, их цвет будет бледно-зеленым.

Здание на Горького, 28 построено в 1843 году. В 1854-1859 годах в этом корпусе учился писатель Федор Решетников. Соседнее здание, где сейчас находится ресторан «Монтенегро», также входит в ансамбль «Училища земского».