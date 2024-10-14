«Дом со львами» отреставрируют в течение трех лет

«Дом со львами» на Монастырской должны отреставрировать в течение нескольких лет. Здание является объектом культурного наследия, поэтому, чтобы сохранить его, инспекция по охране ОКН, выпустила соответствующий приказ.

До конца ноября 2026 года в «доме со львами» должны устранить причины появления трещин на лестничной клетке западного крыла, до конца сентября 2027 — отреставрировать фасады, в том числе оконные.

Четырехэтажное здание было построено в 1947 году в стилистике «сталинский ампир». Изначальное здесь находилось управление комбината «Молотовуголь». Сейчас в нем расположены офисы.