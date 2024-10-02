В Перми планируют отреставрировать комплекс старинных зданий «Дом Кропачева», который находится недалеко от завода им. Шпагина. Проектная документация по сохранению объекта прошла историко-культурную экспертизу.

«Дом Кропачева» находится на Советской, 6, 8, 10. Здания были построены в XIX веке: как конторы удельного ведомства и почтовая. Угловой дом №10 принадлежал одному из заводчиков. В 1899 году возвели пристройки, которые объединили весь комплекс зданий. Сейчас в них находится Камское речное пароходство. Но состояние большинства конструкций старинных зданий во время исследования оценили как неудовлетворительное.

Проект восстановления «Дома Кропачева» предполагает реставрацию кирпичной кладки, обновление дверных и оконных проемов, устройство козырьков, крылец, эвакуационной лестницы с третьего на второй этаж, а также организованного водостока и снегозадержания. Интерьеры старинного здания также ждет восстановление: некоторые помещения перепланируют под современное использование, заменят полы и внутренние лестницы.

Утраченные архитектурные элементы восстановят. Для фасадов выбрали зеленые и белые цвета, как у основного дома на Советской, 8.