Архиерейский дом отреставрируют к концу 2027 года

В Перми намерены отреставрировать Архиерейский дом. Собственник здания должен будет сделать это до конца 2027 года. Соответствующий документ появился на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В Архиерейском доме нужно будет отреставрировать запасную лестницу и помещения, в которых есть дефекты отделки. После работ на здании установят табличку, что оно — объект культурного наследия.

Архиерейский дом входит в ансамбль Спасо-Преображенского кафедрального собора Перми. Здание возвели в 1793–1798 годах. Сейчас в нем находится музей духовного история Перми.