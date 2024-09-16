Здание Соборной мечети будут реставрировать

Соборную мечеть на Осинской должны будут отремонтировать в течение нескольких лет. Соответствующий приказ появился на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, так как здание является памятником архитектуры.

До 30 ноября 2027 года в здании мечети отреставрируют фасады, а также планируют сделать ремонт в молельном зале для женщин.

Пермская соборная мечеть была построена в 1902 — 1903 годах по проекту архитектора А. И. Ожегова в формах эклектики. В 1937 году имама репрессировали, а здание пришлось закрыть из-за угрозы обрушения купола. В советские годы его использовали как склад, здесь также размещался клуб для глухонемых и партархив. В 1990-е годы мечеть вернули верующим.