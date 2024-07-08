Пристройку ЦУМа снесут, а затем построят новую с витражами

Пристройку демонтируют, так как срок ее службы истек. Она состоит из сборных конструкций, предназначенных для панельных многоквартирных домов. На фундаментах конструкции устроят плиту первого этажа, а на ней установят колонны. Наружные ограждающие конструкции — витражи, ими же планируют облицевать наружную боковую стену фасада существующего входа в подвал.

ЦУМ был построен в 1965 году. В те времена он стал крупнейшим предприятием торговли на Урале. В 2022 году владелец ЦУМа планировал масштабную реконструкцию торгового центра. Но проект не прошел экспертизу.