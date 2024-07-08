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Реставрации

Пристройку ЦУМа снесут, а затем построят новую с витражами

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Пристрой, который находится слева от здания ЦУМа, будут реконструировать. Рядом с этим местом находятся объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Комсомольский проспект». Поэтому перед проведением капитальных работ проходила историко-культурная экспертиза.

Фасады новой пристройки
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Фасады новой пристройки

Пристройку демонтируют, так как срок ее службы истек. Она состоит из сборных конструкций, предназначенных для панельных многоквартирных домов. На фундаментах конструкции устроят плиту первого этажа, а на ней установят колонны. Наружные ограждающие конструкции — витражи, ими же планируют облицевать наружную боковую стену фасада существующего входа в подвал.

ЦУМ был построен в 1965 году. В те времена он стал крупнейшим предприятием торговли на Урале. В 2022 году владелец ЦУМа планировал масштабную реконструкцию торгового центра. Но проект не прошел экспертизу.

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