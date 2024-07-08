На сохранение корпуса на заводе Шпагина выделят 11 миллионов рублей

Одно из зданий на территории завода Шпагина отремонтируют к началу декабря 2024 года. Речь о корпусе №2. Раньше в нем располагались дрезинный, кузнечный, энергосиловой цеха и котельная.

На сайте госзакупок указано, что здание — «Корпус производственных железнодорожных мастерских» —является памятником архитектуры. Его площадь составляет 2,9 тыс. м2. В нем нужно будет провести ремонт внутренних сетей и кровли.

На ремонт исторического корпуса на заводе Шпагина готовы выделить 11,4 млн рублей.