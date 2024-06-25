У исторических зданий ПГНИУ появится архитектурная подсветка

На территории ПГНИУ началась реставрация двух старинных зданий. Они являются объектами культурного наследия регионального значения и входят в «Мешковский комплекс».

Подрядная организация отреставрирует фасады зданий, входные группы, крыши, а также обустроит архитектурную подсветку. Напомним, на реставрацию корпусов ПГНИУ выделили 265 млн рублей.

В зданиях находятся несколько подразделений: историко-политологический и философско-социологический факультеты, институт компьютерных наук и технологий, физико-математический институт, кафедры биологического факультета, Музей истории, Колледж профессионального образования, ряд подразделений вуза. Реконструкция не должна помешать учебному процессу, рассказали в пресс-службе ПГНИУ.

Комплекс зданий построили к 1914 году на средства мецената Николая Мешкова. Проект делали шведские архитекторы в стиле американского модерна. Предполагалось, что в зданиях будет располагаться благотворительно-воспитательное учреждение для неимущих имени Елены Ивановны Мешковой (матери мецената).