Ремонт декораций к «Сердцу Пармы» отложили

Ремонт декораций к фильму «Сердце Пармы» перенесли на 2025 год. Ранее была информация, что работы проведут в 2024-м. А жаловаться на то, что часть конструкций частично разрушена, туристы стали в 2020-м.

Сейчас готовится заявка на участие в проекте инициативного бюджетирования для ремонта декораций к фильму «Сердце Пармы» в 2025 году. Как пояснили в администрации Губахинского округа, если она пройдет на уровне муниципалитета, ее отправят на краевой отбор.

Также местные власти готовят проект соглашения с частным лицом. По плану, с 2025 года он должен будет содержать и обслуживать декорации к фильму «Сердце Пармы», а также оказывать на них услуги как на туристическом аттракционе. В администрации редакции «Прм.Собака.ru» пояснили, что речь не о платном входе в городок с декорациями, а о том, чтобы его можно было безопасно использовать и ввести дополнительные опции, такие, как питание, фотосессии, организация церемоний.

Декорации к фильму «Сердце Пармы» появились в окрестностях Губахи в 2019 году. Комплекс деревянных строений воссоздает Чердынь в 15 веке и представляет собой 84-метровую крепость, храм, кельи.