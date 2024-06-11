Дачу Мешкова и дом за оперным могут отреставрировать по новой федеральной программе

Три старинных здания в Перми признаны объектами культурного наследия, находящимися в неудовлетворительном состоянии. Речь о даче Мешкова на Кировоградской, жилом доме М.В. Жукова на Советской, доходном ломе В.Д. Кувшинского на Петропавловской – Газете Звезда.

В начале июня на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия появились приказы о неудовлетворительном состоянии этих зданий. Как сообщает ИА «Текст» с отсылкой на начальника ведомства Анну Князеву, это было сделано для проработки предложений в рамках программы восстановления объектов культурного наследия. Ее будут проводить ДОМ.РФ, минкульт России и Всероссийское общество охраны памятников истории.

Новая федеральная программа должна разрабатывать и реализовывать меры, которые позволят сохранять объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и сделать так, чтобы они были пригодны к современному использованию. В этом году пилотным регионом Пермский край не станет, в список вошли Забайкальский край, Самарская, Новгородская, Смоленская, Рязанская, Нижегородская, Ярославская и Тверская области.