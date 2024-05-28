На ремонт цирка выделят 10 миллионов рублей

Пермский государственный цирк ждет ремонт крыши. Сейчас Росгосцирк ищет на госзакупках подрядчика на проведение работ.

Они будут поделены на два этапа. До 10 августа 2024 года нужно будет провести текущий ремонт и установить временную кровлю козырька блока А. Второй этап работ планируется закончить до октября 2024 года. Подрядчику нужно будет сделать ремонт и устроить временную кровлю административного блока Б. На весь ремонт крыши в Пермском цирке выделили 10 млн рублей.

Отметим, что реконструкцию цирка отложили. Ее не планируют проводить в течение трех лет. Хотя проект уже был разработан и находился на экспертизе.