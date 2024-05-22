На проект реконструкции «Королёвских номеров» выделят 3,8 миллиона рублей

Здание, в котором провел последние дни своей жизни наследник престола Михаил Романов, будут реконструировать. Власти объявили на госзакупках аукцион на разработку научно-проектной документации «Королёвских номеров».

Объект культурного наследия нужно будет приспособить к современному использованию. В техзадании указано, что исполнитель должен предусмотреть противоаварийные и консервационные мероприятия, ремонт и реставрацию трехэтажного здания на Сибирской, 5. На подготовку документации из бюджета выделят 3 млн 867 тыс. рублей, работы должны закончить к декабрю 2024 года.

Напомним, на первом этаже «Королёвских номеров» откроют музей, посвященный Михаилу Романову. Брат последнего правителя Российской империи жил там во время ссылки в Пермскую губернию, оттуда в 1918 году большевики увезли его на расстрел. Также в «Королёвских номерах» в 20-е годы останавливался поэт Владимир Маяковский. Само здание было построено в 1910 году. Оно принадлежало купцу Василию Ивановичу Королёву, в нем же располагалась гостиница, которую назвали «Королёвские номера». Она считалась лучшей в городе, поэтому в обиходе закрепилось и другое название – «королевские».