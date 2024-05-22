Здание 1917 года постройки на Куйбышева расселили

В центре Перми расселили историческое здание 1917 года постройки, в котором жили люди. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Речь о Куйбышева, 39. В этом доме, по данным властей, располагалось 31 помещение, в которых жили 48 человек. Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье. В этом же доме на Куйбышева находился гуманитарный корпус Пермской медакадемии.

Здание является объектом культурного наследия, но оно в аварийном состоянии, поэтому его ждет реконструкция. Тендер на 93 млн рублей выиграла московская компания. Ей предстоит приспособить его для современного использования: отремонтировать крышу, фасады, дверные проему и сделать архитектурную подсветку.