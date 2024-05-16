Появились снимки изнутри кафедрального собора, откуда съехала галерея

Появились фотографии Кафедрального собора после того, как оттуда съехала в конце 2023 года художественная галерея. Сейчас в здании проходят демонтажные работы.

По данным «Коммерсанта», представители РПЦ рассчитывают, что проект реконструкции кафедрального собора будет готов в сентябре – октябре 2024 года. По плану летом он должен пройти экспертизу. Только после этого станут известны расходы, которые нужны будут на восстановление храма.