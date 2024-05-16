Появились снимки изнутри кафедрального собора, откуда съехала галерея

Появились фотографии Кафедрального собора после того, как оттуда съехала в конце 2023 года художественная галерея. Сейчас в здании проходят демонтажные работы.
По данным «Коммерсанта», представители РПЦ рассчитывают, что проект реконструкции кафедрального собора будет готов в сентябре – октябре 2024 года. По плану летом он должен пройти экспертизу. Только после этого станут известны расходы, которые нужны будут на восстановление храма.
Общая стоимость реконструкции превысит 500 млн рублей. Работы по восстановлению планировалось провести к 2027 году.
Напомним, в здании Спасо-Преображенского собора находилась художественная галерея. К декабрю 2023 года оттуда были вывезены тысячи экспонатов. В новое собственное здание галерея должна переехать к концу 2024 года.
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