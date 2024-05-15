Вознесенскую церковь будут реставрировать

Старинный храм в центре Перми, который построен в 1910 году и является объектом культурного наследия, будут реставрировать. Речь о Вознесенской церкви, расположенной на пересечении улиц Борчанинова и Екатерининская.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, подрядная организация должна будет провести реставрацию фасадов, отремонтировать кровлю и отмостки. Разрешение на работы выдала краевая инспекция по охране объектов культурного наследия. Их планируют закончить к 30 декабря 2024 года.

Здание Вознесенской церкви строили в период с 1903 по 1910 годы на частные средства. Архитектор – Александр Ожегов. Архитектурной особенностью церкви является обильное декорирование фасадов с использованием традиций русского национального зодчества. Сейчас ее называют еще «Федосеевской», а раньше народным было название «купеческая».