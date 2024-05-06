Старинное здание рядом с синагогой отремонтируют

В Перми отремонтируют здание, которое является объектом культурного наследия. Это ансамбль «Гостиница и ресторан купца М.А. Деньшина», который располагается на Куйбышева, 31.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение работ. Они направлены на сохранение исторического здания, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Здесь отремонтируют фасады, заменят покрытие кровли, ограждение, окна и двери. Рабочие должны будут обновить коммуникации и сделать отделку внутренних помещений. Закончить ремонт старинного здания планируют до конца июня 2024 года.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, всего на территории региона располагается более 3 тыс. объектов культурного наследия. На их ремонт и обновление каждый год выделяют деньги в рамках программы «Пермский край – территория культуры».

Кирпичное двухэтажное здание находится на углу Куйбышева (Красноуфимская) и Екатерининской. Оно было перестроено владелицей Деньшиной Анной Ивановной из ранее существовавших на усадьбе построек и домов в 1880-х годах. В 1890-ых гг. дом перешел по наследству пермским купцам Николаю Алексеевичу и Михаилу Алексеевичу Деньшиным. В двухэтажном доме братья открыли гостиницу «Американские номера».