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Реставрации

На ремонт здания театра оперы и балета выделят еще 44 миллиона рублей

Никита Чунтомов

На капитальный ремонт театра оперы и балета в Перми выделят дополнительные 44 млн рублей. Информация об этом появилась в пояснительной записке к проекту по внесению изменений в бюджет 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Деньги пойдут на завершение капитального ремонта фасада и крыши здания, сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на краевое министерство культуры.

Напомним, реставрация здания театра оперы и балета началась в 2022 году. Во время работ должны были обновить фасад и оконные проемы, а также отремонтировать кровлю. Закончить обновление здания театра обещали в 2023 году.

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