Пермский подрядчик отреставрирует церковь XVIII века в Хохловке

Краевые власти определили подрядчика на выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования деревянной Преображенской церкви XVIII века на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Согласно информации на сайте госзакупок, работами займется ООО «Пермстроймет+». Цена контракта составит 22,19 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы по ремонту фундамента, сруба, кровли, крыльца и галереи, глав с крещатой бочкой, полов и перекрытий. Сроки выполнения с 1 февраля 2024 по 31 января 2025 года включительно.

Преображенская церковь была построена в начале XVIII века в селе Янидор Чердынского района. Церковь была перевезена в музей деревянного зодчества в Хохловке в 1980-х годах.