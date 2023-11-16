В Перми отреставрируют памятник Александру Пушкину

В Перми проходят работы по реставрации памятника Александру Сергеевичу Пушкину и декоративных рельефов на улице Сибирской. Об этом сообщило издание «Новый компаньон» со ссылкой на мэра Эдуарда Соснина.

Два рельефа временно сняты для реставрации, а сам памятник будет почищен и получит новую гранитную облицовку. Также планируется установка архитектурной подсветки. Постамент памятника Николаю Славянову также обновляется, с заменой гранитной облицовки. В этом году также планируется завершение работ по обновлению стелы «Подвиг народа бессмертен» на улице Репина.