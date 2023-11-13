Церковь XVIII века в Хохловке отреставрируют за 22 млн рублей

Власти Пермского края объявили конкурс на проведение реставрации и приспособление для современного использования деревянной Преображенской церкви на территории архитектурно-этнографическом музея «Хохловка». По данным издания «Новый компаньон», максимальная цена контракта составляет 22,19 млн рублей. Заявки принимаются до 30 ноября, итоги подведут 5 декабря.

Преображенская церковь была построена в начале XVIII века в селе Янидор Чердынского района. Церковь была перевезена в музей деревянного зодчества в Хохловке в 1980-х годах.