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Церковь XVIII века в Хохловке отреставрируют за 22 млн рублей

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Василий Шелёмин

Власти Пермского края объявили конкурс на проведение реставрации и приспособление для современного использования деревянной Преображенской церкви на территории архитектурно-этнографическом музея «Хохловка». По данным издания «Новый компаньон», максимальная цена контракта составляет 22,19 млн рублей. Заявки принимаются до 30 ноября, итоги подведут 5 декабря.

Преображенская церковь была построена в начале XVIII века в селе Янидор Чердынского района. Церковь была перевезена в музей деревянного зодчества в Хохловке в 1980-х годах.

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