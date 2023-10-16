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Пермский краевой центр «Муравейник» отреставрируют за 67,5 млн рублей

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Реставрацию Пермского краевого центра «Муравейник» оценили в 67,5 млн рублей. Краевые власти проводят открытый конкурс. Заявки принимаются до 3 ноября. Итоги аукциона будут подведены 7 ноября.

В двухэтажном здании «Муравейника» подрядчик должен будет выполнить полный комплекс ремонтно-реставрационных работ в соответствии с научно-проектной документацией, включая подготовительные, ремонтно-реставрационные работы, а также сооружение сетей инженерно-технического обеспечения.

Пермский краевой центр «Муравейник» является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее здесь располагалось здание Кирилло-Мефодиевского училища, созданное в 1809 году.

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