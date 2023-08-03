В Перми началось восстановление жилого здания «Дом Горсовета»

Подрядная организация в столице Прикамья начала капитальный ремонт «Дома Горсовета», расположенного на улице Екатерининской, 51. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта.

Подрядчику предстоит обновить фасад «Г», отремонтировать крышу, фундамент и архитектурные элементы по периметру здания в течение двух лет. В рамках проекта предусматривается восстановление исторической цветовой гаммы фасадов в светло-серых и теплых бежевых оттенках, а также обновление рельефной надписи на аттиках. Жилой дом, со скругленным углом, был построен в 1930 году и является объектом культурного наследия.