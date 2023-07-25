18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Декорации для съемок фильма «Сердце Пармы» отремонтируют в Пермском крае

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Максим Кимерлинг

В 2020 году туристы начали жаловаться на мусор возле декораций и частичное разрушение декораций «Сердце Пармы» в Пермском крае, поэтому была проведена экспертиза и составлена сметная документация на объект. Об этом сообщила администрация Губахинского района.

Декорации для съемок фильма «Сердце Пармы» были построены в 2019 году и находятся неподалеку от города Губаха. Комплекс включает в себя 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи монастырского холма, которые полностью соответствуют архитектуре Чердыни XV века.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: