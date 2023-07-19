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Проект сгоревшего корпуса Пермского педагогического университета отправили на доработку

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Константин Долгановский

Проект реставрации сгоревшего корпуса Пермского педуниверситета сейчас находится на стадии доработки проектной документации с учетом замечаний экспертов Главгосэкспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе ПГГПУ. 

Здание, построенное в 1828 году по проекту архитектора Ивана Свиязева, состоит из двух флигелей и ограды, является объектом культурного наследия «Училище детей канцелярских служителей». В 2012 году на объекте произошел пожар, в результате которого выгорело около 600 кв. м. До пожара там находился факультет иностранных языков, но с тех пор объект не был восстановлен.

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