В «сквере Кормщикова» в микрорайоне Парковый перенесли детскую и спортивную площадки

Детская и спортивная площадки в сквере, созданном жителем микрорайона Парковый Владимиром Кормщиковым, перенесены. Как сообщает пресс-служба городской администрации, они сохранены в пределах сквера, площадки перенесли примерно на 3-5 метров от предыдущего расположения. При этом размер самого сквера не изменился, стела и зеленые насаждения не повреждены и остались на своих местах. В течение недели в местах демонтажа конструкций подрядчик восстановит резиновое покрытие.

Напомним, под участком, где житель Дзержинского района Владимир Кормщиков по своей инициативе разбил сквер, проходят тепловые сети. Ранее ПАО «Т Плюс» обратилось в суд с требованием к администрации Перми устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями и демонтировать детскую площадку. Арбитражный суд вынес решение в пользу сетевой компании, поэтому на прошлой неделе начались работы по переносу детской и спортивной площадок.