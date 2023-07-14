Экспертиза отказалась согласовывать проект реконструкции пермского ЦУМа

Проект реконструкции ЦУМа в Перми не прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась в едином государственном реестре заключений.

Напомним, ранее сообщалось, что Московское архитектурное бюро Value предложило проект развития пермского ЦУМа. Авторы проекта предлагали вернуть зданию историческое название Универмаг «Пермь», оригинальную вывеску, наклонное остекление первого этажа и прозрачные витрины. Во дворе торгового центра по проекту располагался амфитеатр и спортивная площадка. На крыше — смотровая площадка и ресторан, летом работал бы кинотеатр, а зимой — каток.