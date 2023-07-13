В Перми отремонтировано около 100 объектов культурного наследия

В Перми в рамках 300-летия города отремонтировано порядка 100 объектов в границах достопримечательных мест. Сейчас в работе около 40 объектов. Такие данные были приведены на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Всего на территории Перми расположено около 400 объектов культурного наследия. Это фрагменты градостроительной планировки и застройки города конца XVIII – середины XX веков. Наиболее масштабные работы в юбилейный год ведутся в центрально-планировочном районе Перми.

Из самых ярких преображений – Комсомольский проспект с архитектурной подсветкой фасадов и благоустройством центральной аллеи. Обновил свой облик и Губернский центр – историческая застройка на улицах Сибирская, Ленина и Пермская. Здесь расположено порядка 90 ОКН, представляющих собой, преимущественно, архитектурный образ губернского центра XIX — начала XX веков.

Обновляется и исторический центр Перми в районе Егошинского медеплавильного завода. Здесь расположены наиболее старые из существующих построек города, такие как Петропавловский собор. Местом притяжения получилась площадь Трех столетий — ее благоустроили в этом году. В ближайшее время также планируется частично отремонтировать рядом стоящее здание речного вокзала.

Работы по обновлению и реставрацию ведутся и по объектам культурного наследия, находящимся в федеральной собственности. Например, за счет средств Министерства обороны РФ начались работы по преображению здания «Дом воинского присутствия» (Петропавловская, 9). На сегодняшний день уже восстановлен его исторический облик снаружи, продолжаются реставрационные работы внутри.

За счет средств краевого бюджета были обновлены, находящиеся в аварийном состоянии ограда и флигель А объекта культурного значения регионального значения «Училище детей канцелярских служителей». В планах привести в нормативное состояние и флигель Б.

В числе ОКН, находящихся в краевой и муниципальной собственности – здание «Королевские номера». На сегодняшний день здесь отремонтированы фасады и помещения каретного проезда. Планируется продолжить реставрационные работы и внутри здания.

Есть в Перми и ОКН, которые принадлежат частным владельцам. К ним относится, например, жилое здание «Дом ученых» по Комсомольскому проспекту, 49. Здесь в этом году восстановили исторический облик фасада, на крыше заменены несущие конструкции, обновлен утеплитель и произведен ремонт стропильной системы.

В настоящее время работа за счет средств федерального и краевого бюджета, а также на средства частных компаний продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия регионального и федерального значения. Это «Дом офицеров гарнизонный» (ул. Сибирская, д.59), административное здание комбината «Молотовуголь» (ул. Монастырская, д.15) и другие.

Кроме того, в рамках популяризации объектов культурного наследия в центре города планируется размещать информационные таблички с QR-кодами.