Капремонт домов на «гостевом маршруте» в Перми подходит к концу

Подрядчик завершает капитальный ремонт фасадов на шоссе Космонавтов, улицах Локомотивной, Малкова в районе Гознака в Перми. Работы находятся в финальной стадии, монтаж энергоэффективных фасадов и остекление лоджий заканчиваются в едином стиле. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства ЖКХ и благоустройства.

Продолжается ремонт фасадов домов по улицам Малкова и Локомотивной. На объектах по этим адресам уже выполнено более 70% работ, а к концу года их обещают сдать в эксплуатацию.

В рамках подготовки к юбилею города власти решили отремонтировать фасады и крыши домов на трех улицах, которые формируют первое впечатление гостей Перми, в едином стиле.