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Капремонт домов на «гостевом маршруте» в Перми подходит к концу

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пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства

Подрядчик завершает капитальный ремонт фасадов на шоссе Космонавтов, улицах Локомотивной, Малкова в районе Гознака в Перми. Работы находятся в финальной стадии, монтаж энергоэффективных фасадов и остекление лоджий заканчиваются в едином стиле. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства ЖКХ и благоустройства.

Продолжается ремонт фасадов домов по улицам Малкова и Локомотивной. На объектах по этим адресам уже выполнено более 70% работ, а к концу года их обещают сдать в эксплуатацию. 

В рамках подготовки к юбилею города власти решили отремонтировать фасады и крыши домов на трех улицах, которые формируют первое впечатление гостей Перми, в едином стиле.

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