Арт-объект «Легкие города» в Перми восстановили

Арт-объект «Легкие города» в Перми был полностью восстановлен и покрашен сотрудником Центра городской культуры и автором проекта — художником Антоном Черемных. Ранее, в начале февраля, вандалы повредили этот арт-объект, отломав половину «веток». Об этом сообщил «Новому компаньону» Антон Черемных.

«Легкие города» — это один из лэнд-арт объектов, которые были смонтированы в долинах малых рек Перми в рамках фестиваля «Экология пространства». Он был установлен 10 сентября 2018 года рядом со смотровой площадкой у пермского планетария на склоне долины реки Егошихи и представляет собой четырехметровую металлическую конструкцию в виде дерева. Ветви и листья выполнены в форме человеческих легких.