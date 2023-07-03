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В Перми летом начнется ремонт подземного перехода на улице Уральской

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Власти Перми объявили конкурс на сайте госзакупок на ремонт подземного перехода в Мотовилихинском районе на улице Уральской, 75. Бюджетное финансирование работ — до 5,8 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, в тоннеле протяженностью 46,4 м зафиксированы разрушения конструкции крыши из поликарбоната, расположенные над лестничными сходами, освещение не соответствует строительным нормам и правилам. Работы включают в себя ремонт штукатурного слоя, покраску, облицовку стен плитами из туфа и ракушечника, замену поликарбоната, обновление освещения.

На выполнение работ дается месяц — с 1 августа по 1 сентября 2023 года.

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