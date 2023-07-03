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Ремонт фасада Пермского театра оперы и балета подходит к концу

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Никита Чунтомов

В пресс-службе краевого министерства культуры сообщили, что реставрация здания Пермского театра оперы и балета планируют завершить в октябре.

Пермский театр оперы и балета был построен в 1880 году по проекту архитектора Рудольва Карвовского и является объектом культурного наследия. В 1957-1959 годах здание было перестроено: к театру пристроили шестиэтажное служебное здание и расширили зрительный зал, увеличив количество мест с 600 до 1020.

Реставрация здания началась в прошлом году. В ходе работ будет обновлен фасад, оконные проемы и отремонтирована кровля.

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