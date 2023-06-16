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Власти Перми реконструируют стадион «Юность»

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permkrai.ru

На Петербургском экономическом форуме была утверждена дорожная карта по реконструкции стадиона «Юность» в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак присутствовали на согласовании. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для выбора подрядчика на строительно-монтажные работы. Установка фундамента и монтаж каркаса должны начаться в 2024 году. Согласно плану, работы должны быть завершены к декабрю 2024 года.

В ходе реконструкции на стадионе будут оборудованы дорожки с искусственным намораживанием для занятий конькобежным спортом, заменено покрытие футбольного поля и отремонтированы зрительские трибуны на более 1,6 тыс. мест.

В феврале этого года фонд выделил Пермскому краю 1,5 млрд рублей на модернизацию объекта.

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