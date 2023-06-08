В Перми состоится открытие обновленной ротонды в парке Горького

Официальное открытие обновленной ротонды состоится в субботу, 10 июня, в Пермском парке Горького. Главным украшением ротонды станет «атмосферная» архитектурная подсветка, которая будет установлена в течение лета. Об этом сообщает пресс-служба парка Горького.

Реставрация ротонды началась в сентябре прошлого года и включала замену деревянных перекрытий, деревянной обшивки и колонн. Компания «Лидерстрой», имеющая лицензию на сохранение объектов культурного наследия народов России, разработала научно-проектную документацию для реставрации, учитывая все исторические особенности технологии строительства.

Ротонда была установлена в центре Перми в честь приезда в город императора Александра I в 1824 году.