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В пермском Парке Горького до конца мая после реставрации откроется ротонда

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vk.com/parkperm

Обновленную ротонду в парке Горького в Перми планируют открыть до конца мая. Как сообщает руководство парка, сейчас на объекте завершаются отделочные работы.

На реставрацию ротонда была закрыта в сентябре прошлого года. Как сообщалось ранее, в плане реставрации памятника архитектуры учтены все исторические особенности технологии строительства. В ходе реставрации были заменены деревянные перекрытия, деревянная обшивка и колонны. После реконструкции ротонду дополнят архитектурной подсветкой. 

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