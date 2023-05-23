В пермском Парке Горького до конца мая после реставрации откроется ротонда

Обновленную ротонду в парке Горького в Перми планируют открыть до конца мая. Как сообщает руководство парка, сейчас на объекте завершаются отделочные работы.

На реставрацию ротонда была закрыта в сентябре прошлого года. Как сообщалось ранее, в плане реставрации памятника архитектуры учтены все исторические особенности технологии строительства. В ходе реставрации были заменены деревянные перекрытия, деревянная обшивка и колонны. После реконструкции ротонду дополнят архитектурной подсветкой.