Госстройнадзор может одобрить реконструкцию Дворца молодежи в мае

Власти Перми ожидают, что заключение госэкспертизы по реконструкции Дворца молодежи может быть получено в конце мая.

Как пояснила начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова, реконструкция завершилась в декабре 2022 года, но в ходе проверки перед вводом в эксплуатацию инспектор по пожарной безопасности высказал ряд замечаний по проекту. В частности, возникли вопросы по дымоудалению и времени, за которое человек может покинуть здание в случае чрезвычайной ситуации.

«По итогам совместной работы с государственным строительным надзором и инспекцией пожарного надзора, выработаны оптимальные решения и применены на объекте», — заключает Ирина Чиркова.