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Власти Перми показали, как будет выглядеть здание Главпочтамта после реставрации

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовали колерный паспорт здания Пермского главпочтамта на Ленина, 28. Фасад здания будет выполнен в естественных оттенках: белый, серый, бежевый лен, охра экрю. Обновленное здание будет оборудовано архитектурной подсветкой.

Кроме того, предусмотрено переустройство центральной входной группы: лестница теперь будет располагаться на территории внутреннего помещения.

Работы реставрации фасада Главпочтамта  уже стартовали.

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