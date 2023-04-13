Власти Перми показали, как будет выглядеть здание Главпочтамта после реставрации

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовали колерный паспорт здания Пермского главпочтамта на Ленина, 28. Фасад здания будет выполнен в естественных оттенках: белый, серый, бежевый лен, охра экрю. Обновленное здание будет оборудовано архитектурной подсветкой.

Кроме того, предусмотрено переустройство центральной входной группы: лестница теперь будет располагаться на территории внутреннего помещения.

Работы реставрации фасада Главпочтамта уже стартовали.