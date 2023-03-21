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В Губахе начали разрушаться декорации фильма «Сердце Пармы»

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Фото: администрация Губахи. Юлия Белоконь

В Пермском крае начали разрушаться декорации, которые были построены для съемок фильма «Сердце Пармы». На состояние построек обратили внимание туристы. По словам посетителей декораций, «здесь вот-вот все рухнет, и смотреть скоро будет не на что». В администрации Губахи прокомментировали, что после полного таяния снега будет проведено обследование для установления целесообразности проведения ремонта декораций.

Напомним, декорации для съемок фильма «Сердце пармы» были возведены в 2019 году на территории геологического памятника природы «Холодный Лог». Комплекс включает в себя деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма, а также несколько дворов.

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