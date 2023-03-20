В Перми отремонтируют «Пирамиды» за 2,8 млн рублей

Власти Перми отремонтируют фасады двух торговых комплексов «Пирамида» на Крисанова,12Б и 12В. Стоимость работ оценивается в 2,8 миллиона рублей, сообщает интернет-газета «Текст». Ремонт должен завершиться до конца мая. Сейчас мэрия ищет подрядчика.

Напомним, ранее городские власти изъяли в муниципальную собственность обе «пирамиды» на Крисанова под расширение улично-дорожной сети. Оба объекта планировалось снести. Однако позднее в мэрии решили отложить снос до начала работ на данном участке.