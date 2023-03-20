18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

В Перми отремонтируют «Пирамиды» за 2,8 млн рублей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Яндекс.Карты

Власти Перми отремонтируют фасады двух торговых комплексов «Пирамида» на Крисанова,12Б и 12В. Стоимость работ оценивается в 2,8 миллиона рублей, сообщает интернет-газета «Текст». Ремонт должен завершиться до конца мая. Сейчас мэрия ищет подрядчика.

Напомним, ранее городские власти изъяли в муниципальную собственность обе «пирамиды» на Крисанова под расширение улично-дорожной сети. Оба объекта планировалось снести. Однако позднее в мэрии решили отложить снос до начала работ на данном участке.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: