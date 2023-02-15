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Разработка проекта реконструкции пермского цирка завершится летом 2023 года

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В Пермском цирке идет подготовка в масштабной реконструкции. Летом этого года завершатся проектно-изыскательские работы, после чего он будет направлен на госэкспертизу. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Пермского цирка Ксения Россихина в эфире радио «Серебряный дождь Пермь».

«Конечно, к 300-летию мы не обновимся. Но мы готовимся к масштабной реконструкции. Проектно-изыскательские работы будут завершены в летний период, после будем выходить на госэкспертизу, намерены зайти в Федеральную адресную инвестиционную программу», – сообщила Россихина.

Сейчас в здании цирка проводится текущий ремонт.

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