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В Кировском районе Перми завершился первый этап капитального ремонта набережной

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Фото: t.me/demkin_an

В Перми завершен первый этап капитального ремонта набережной в Кировском районе. Глава Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале сообщил, что полностью завершено устройство лестниц, подпорных стенок, дорожной одежды, подземных коммуникаций и сетей освещения на участке набережной от улицы Чистопольской до ДК им. Кирова. Сейчас ремонт ведется на участке от ДК в сторону улицы Шишкина.

Напомним, капитальный ремонт объекта предусматривает два этапа. Проектом здесь предусмотрен доступ для маломобильных групп населения, пешеходные и велодорожки, площадки для занятия спортом с тренажерами и смотровые площадки.

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