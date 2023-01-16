В марте закончится реставрация ограды с воротами Пермского педуниверситета

Власти Перми пообещали закончить реставрацию ограды с воротами Пермского педуниверситета на Сибирской улице к концу марта. Как рассказали изданию «ТЕКСТ» в Госинспекции по охране объектов культурного наследия, строители закончили ремонт фундамента, реставрацию части кирпичной кладки цокольной части, а также северных и южных ворот, заменили деревянные конструкции обшивки арки северных ворот, отреставрировали и смонтировали чугунные ограждения.

Сейчас выполняются работы по замене деревянной конструкции обшивки арки южных ворот. После монтажа временной конструкции для поддержания внутри плюсовой температуры начнутся работы по оштукатуриванию.

Напомним, объект культурного наследия «Ограда с воротами», построена в 1829 году и является частью архитектурного комплекса, построенного по проекту архитектора И.И. Свиязева «Училище для детей канцелярских служащих».