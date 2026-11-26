Среднестатистический пермяк при зарплате в 87,1 тыс. рублей сможет купить квартиру за 3,7 млн рублей. Но есть условие: он будет откладывать всю свою зарплату и не тратить ее на повседневные нужды.

Пермский край оказался на 17-м месте среди регионов, где быстрее всего можно накопить на квартиру. Ближе всего к покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Магаданской области — им потребуется зарплата в 192,8 тыс. рублей и два года. Также в тройке Чукотский автономный округ (2,1 года) и Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми (2,5 года).

Среднестатистический россиянин, зарабатывая 103 тыс. руб. в месяц, накопит на жилье стоимостью 4,8 млн рублей за 3,9 года.

Информационный обзор редакции.